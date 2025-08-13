CUTIE STREETが、本日8月13日（水）に11thシングル「モアベリサマー」を配信リリースした。

先日は＜LuckyFes’25＞にも出演し注目を集めた彼女たち。今作「モアベリサマー」は“家を出て帰るまでが夏フェス”をテーマに、全力で夏を楽しむためのサマーアンセムだ。フェス当日の朝から始まるワクワクや高まるモチベーションを詰め込んだ楽曲で、すでに多くの音楽フェスで披露され、観客と一体となってタオルを振り回すライブの人気曲となった。

このリリースを記念し、本日20:00からYouTubeにて、7月に幕張メッセで開催されたKAWAII LAB.主催イベントでの「モアベリサマー」のライブ映像がプレミア公開される。ライブやフェスに参加する前にぜひチェックしてみて欲しい。

▲8月13日（水）20:00〜 プレミア公開

11th Single「モアベリサマー」

2025年8月13日（水）配信スタート

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/More_Berry_Summer

2ndシングルCD「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」

2025年7月23日（水）発売

CD購入URL：https://lnk.to/CS_2ndsingle_CD

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/We_cant_stop_suddenly_The_project_of_the_earth-makeup

全国ツアー情報

＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」＞

8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール

8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール

8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール

9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター

9月11日（木）大阪 オリックス劇場

9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール

9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール

9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール

9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール

9月29日（月）熊本 熊本城ホール

※全公演完売 ＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-＞

10月12日（日）神奈川 ぴあアリーナMM

10月13日（月祝）神奈川 ぴあアリーナMM ツアー特設ページ

https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cantstopcutie_tour2025_1stanniversary

