防犯カメラが「爆発」の瞬間とらえる『バシャーン』商業施設でガスボンベが･･･2人ケガ【新潟】
13日午前、新潟市中心部の商業施設でカセットコンロ用のガスボンベが爆発する事故があり、2人がケガをしました。爆発の瞬間を現場近くの防犯カメラがとらえていました。
通行人が行きかう商店街。
店先に看板を出して準備をする人の姿が…すると次の瞬間！
爆発の勢いでガラスが激しく飛び散り、ドアも外れました。発生直後の現場は騒然としていました。
■入澤芽生記者
「新潟市中央区本町通りの商店街です。近くの人によると、爆発音がしたということで店のガラスが割れています。」
現場は、新潟市中央区本町通り。本町市場の中にあり、7店舗が入る『青海ショッピングセンター』です。午前11時半ごろ、鮮魚店のカセットコンロ用のガスボンベ1本が爆発しました。40代と60代の男性2人がケガをして救急搬送されましたが、いずれも意識があり命に別状はないということです。
■近くにいた人
「ちょうどお客さん対応をしていたら『バシャーン』という音、結構すごい音。ガラス細工をテーブルから落としたような音。」
警察と消防が詳しい状況を調べています。
