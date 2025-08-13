»²À¯ÅÞ½é¼¯ÌîµÄ°÷¤Ø¤Î¹ðÁÊ¼õÍý¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»µ¿¤¤¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î½é¼¯ÌîÍµ¼ù»²±¡µÄ°÷¤¬X¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¶¦»ºÅÞ°÷¤Ë¤è¤ê»¦³²¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¿ÀÆàÀî¸©°Ñ°÷²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Î¹ðÁÊ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼õÍý¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£12ÆüÉÕ¡£
¡¡¸©°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é¼¯Ìî»á¤Ï7·î7Æü¡¢X¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¶¦»ºÅÞ°÷¤Ë¤è¤ê»¦³²¤µ¤ì¡¢»¦³²ÊýË¡¤â»ÄµÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¬¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±8Æü¤Ë¼Õºá¤ÈÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¹³µÄÊ¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¬²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·Ù»¡¤«¤é¼õÍý¤ÎÄÌÃÎÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£