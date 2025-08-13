お盆休みに入って初めての晴天に、観光地もにぎわいました。



■柏百花記者

「午前11時過ぎの魚の市場通りです。通りは多くの観光客でにぎわっています。」



磯の香りが漂う長岡市寺泊の『魚の市場通り』。海の幸を求めて県外からも多くの観光客が詰めかけました。



■観光客

「神奈川です、帰省で。コリコリしている、おいしい。」

■観光客

「いま生ガキ食べていました。めっちゃうまいです。今日、生ガキ初めて食べたんですけど衝撃です。なんで今まで食べてこなかったんだろう。」

■観光客

「おばあちゃんの家がこっちで。寺泊好きで毎年来ます。」

■観光客

「塩ソフトが好きなのでおいしいです。」



■寺泊中央水産 本井大輔店長

「今日はこの快晴ですから朝からお客様もいっぱい来ていただいて、やっとお盆来たかなっていう感じですね。焼き物とかカキとか行列が朝からできてますので、もう嬉しい限りです。」



関係者は、にぎわいが週末まで続くことを期待しています。