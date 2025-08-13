13日からお盆休みという方も多いのではないのでしょうか。鹿児島市の百貨店では名物の「あの味」を求めて帰省客など多くの人でにぎわっていました。



鹿児島市の山形屋にある「山形屋食堂」。



（間世田桜子キャスター）

「午前11時半の山形屋食堂です。多くのお客さんが列を作っています。現在20分待ちです」



皆さんのお目当ては、名物の「焼きそば」。お盆の期間は通常より100食多い、600食ほどが1日で注文されるということです。





多くの帰省客がふるさとの味をほおばっていました。（小学3年生（東京から））「とってもおいしいです。先週の土曜日に鹿児島に来て、きょう帰る予定。とても楽しかった」一方、こちらの男性。大阪から車で帰省したといいますが…（男性（大阪から））「水害の時に、高速道路が止まっていてなかなか大変だったがおかげさまで無事着けた。帰りはちゃんと帰れそうなので安心して過ごせる」久しぶりに孫と再会した女性は。（祖母）「夏休みが楽しみでした。とってもかわいい、満足しています。短い時間ですがいっぱい遊んで帰ってくれたらいい」久しぶりに過ごす家族とのひと時。懐かしい焼きそばとともに味わっていました。