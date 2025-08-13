◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（１３日・東京ドーム）

巨人、中日の両軍でプレーし、今年３月に現役引退を発表した中島宏之氏が始球式を行った。

巨人のユニホームを身にまとい登場。大型ビジョンには現役時代の中島氏の多くの名場面が映像で流れた。始球式では捕手役を同学年の巨人・亀井打撃コーチが務めた中、右腕から投じられた球はワンバウンドで左へ。その後は、巨人・坂本、中日・細川から花束を贈られ、両軍のファンからは大きな中島コールを送られた。

始球式を終え、「悔しい」と苦笑い。「たくさんのお客さんも入っててその中のマウンドで、久しぶりで雰囲気がいいなあと思いました。（亀井コーチと）投げる前に『道具付けてないからワンバン放ったら危ないな』と話してたから抜ける方がええなと思ってたんですけど、引っかかってワンバンでいったんでちょっと危なかったなと（笑）」と振り返った。

この日の巨人の先発は田中将。ともに兵庫県伊丹市出身で「マー君も同郷の後輩なので、頑張ってほしいなと思います。点を取られないように長いイニング投げてほしいなと思います」とエールを送った。