こだわりの「お肉」をもっと広く届けたい─。自社牧場で生産するブランド牛「三浦牛」などを扱う食肉加工・製造販売の「コーシン」（横須賀市武）が、久里浜工業団地（同市内川）に新たな工場を建設する。三浦半島最大規模となる農畜産物の生産拠点の操業は２０２６年４月予定。同社の担当者は「自社牧場で育てたブランド牛など特色ある商品を強みに、新工場での生産力強化を図り、持続可能な成長につなげていきたい」と期待している。

１９８２年に創業した同社を中核に置く「コーシングループ」は、野菜や三浦牛を育てる農牧場などを持つ。農畜産物の生産から販売、食卓への提供まで取り組み、一貫とした事業に力を入れている。同社が生産したブランド牛は「マーロウ」（同市秋谷）など市内外の飲食店やホテルで扱われている。

本社建屋の老朽化に伴い、事業拡大に向けて新工場建設へ踏み切った。同団地にあったコイン洗車場の跡地である１２３０平方メートルの用地を２０２４年に取得。今年８月に着工し、２６年２月末に鉄骨２階建て、床面積約９７０平方メートルの新工場が完成する予定だ。５年後には現在の１・５倍となる売上高１００億円規模を目指す。