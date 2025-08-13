能登を中心とする大雨で、能登の市町にだされていた土砂災害警戒情報は、13日午後3時に解除されましたが、この日も新たな被害が確認されています。金沢市山科では土砂崩れが発生し、動物霊園の事務所ごと斜面が崩落しました。

リポート・寄田 大地 記者：

「金沢市大乗寺にあります動物霊園です。お盆ということで参拝客がいるんですが、こちらの事務所、崖の下に落ちてしまっています」





土砂崩れが発生したのは、金沢市山科にある大乗寺山動物霊園の敷地内です。

関係者によりますと、12日夜から13日朝にかけ、事務所が建っていた斜面が崩落し、事務所が数メートル下に落下しました。



大乗寺山動物霊園・高山 博守 さん：

「きのう6時ごろまでは大丈夫だった。だいたい予感していたから、危なかったから人はいないです」

敷地の下にある市道の部分は、先週の時点ですでに崩落が始まっていたということで、斜面の崩落に備えていたため発生当時、中に人はおらず、けが人はいなかったということです。

一方、のと鉄道でも線路脇ののり面の崩落が確認されました。



この影響で、のと鉄道は能登中島駅から穴水駅間の列車を当面の間、運休すると発表しました。

幅8メートル、長さ8メートルに渡ってのり面が崩れたのは、能登鹿島駅から穴水駅の区間。



対策工事による安全確保ができるまでの間、能登中島ー穴水間は、列車の代わりとして1日8往復の代行バスが走ります。

観光客：

「きょう動いていると知ったので、行ってみようと、途中からバスで最後までいけるということだったので、穴水までこれた」



七尾から能登中島の区間も、臨時ダイヤでの運行となり、通常運転の再開は現時点では、未定となっています。

能登地方にだされていた土砂災害警戒情報は注意報に切り替わり、輪島市、珠洲市、能登町、穴水町で続いていた避難指示も午後4時前までにすべて解除されました。



12日までの雨と一転、14日は気温が高く、熱中症になりやすい危険な暑さが予想されていて、14日が対象の熱中症警戒アラートが発表されています。



復旧作業など屋外での活動の際は、十分な水分や塩分補給、計画的な休憩など、熱中症への警戒を厳重に行うように心掛けてください。