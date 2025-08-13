◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(13日、ベルーナドーム)

ソフトバンクは初回、満塁から柳町達選手のタイムリーなど打者一巡の猛攻を見せて5点を先制しました。

首位のソフトバンクは前のカードの日本ハムとの首位攻防戦に3連勝するなど、8月は8勝1敗と絶好調。この日も勢いそのままに、初回から打線が力を発揮しました。

先頭のダウンズ選手が西武先発の松本航投手から四球を選んで出塁すると、1アウトから近藤健介選手が2ベースを放ってチャンスを拡大し、山川穂高選手も四球で満塁となります。

ここで打席に入った柳町達選手がライトへ先制タイムリー。先制点をあげると、続く牧原大成選手もタイムリーを放ち2点目。さらに2アウト満塁から海野隆司選手がバットを折りながらも内野の頭を越えるヒットを放ち、ランナーが2人生還。9番の佐藤直樹選手にもタイムリーが飛び出し、この回打者一巡の猛攻で5点を先行しました。

初回から4本のタイムリーを浴びせたソフトバンク打線に、ファンはSNSで「あまりにも強い」「ソフトバンク圧倒的だな」「無慈悲な攻撃してる…」とその強さに驚きの反応を見せていました。