ÂçÊª·Ý¿Í¡¡»Å»ö·ã¸º¤Î»þ´ü¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ð¥¤¥È¡ÖËèÆü¡¢ÁðÌîµå¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢²¿É´Ëü¤«¼Ú¶â¤·¤Æ¤¿¡Ä¡£ÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£²¤Î²¦¼Ô¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£±£·¤Î²¦¼Ô¤Ç¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤ò²óÁÛ¡£°æ¸ý¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ý¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬°ì»þÅª¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê¼Ú¶â¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤«¤º¤Ã¤È¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡Ë¥ì¥¸¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¤Ï¡ËºÇ½é¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤ó¤È¤¡ÊÏª½Ð¤¬¡ËÍî¤Á¤¿¤È¤¡¢¡ÊÅö»þ¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ËÂç¾æÉ×¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡ÊÅÄÃæ¤Ï¡Ë¡Ø¤¤¤ä¡¼ËèÆü¡¢ÁðÌîµå¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤À¤è¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢²¿É´Ëü¤«¡Ê¼Ú¶â¡Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤«¤â¡£½Å¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¹ë²÷¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£