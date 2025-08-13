“日本一かわいい中学一年生”心愛さん、兄妹で芸能活動していた過去 多才中学生の夢「一択にしようかな」【「中一ミスコン2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/13】“日本一かわいい中学一年生”を決める「中一ミスコン2025」にて、山口県出身・心愛さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の心愛さんを直撃し、グランプリを受賞した心境や今後の活動、夢を叶える秘訣などを聞いた。
― グランプリおめでとうございます！現在の心境はいかがですか？
心愛：楽屋入りする前から、ファンの方とか家族、友達から「大丈夫だよ」ってメッセージが来ていて、「絶対グランプリを取る！」って思いながらランウェイを歩いていたんですけど、まさか自分がグランプリになるとは思わなくて。受賞した瞬間、涙が溢れてきて、信じられない気持ちです。本当に嬉しいです！
― コンテストに出場した理由やきっかけを教えて下さい。
心愛：お兄ちゃん（長尾愛斗）が過去に参加していたのと、「JCミスコン2024」グランプリの内田結菜ちゃんがかっこよくて、可愛くて、自分もあんな風になりたい！と思って参加しました。
― すでに芸能活動をされているとのことですが、いつ頃から始めたのでしょうか？
心愛：小学2年生くらいから、TikTokとかInstagramの投稿を始めました。
― 芸能界を目指したきっかけは？
心愛：最初はお母さんがYouTubeとかいろいろな番組を見せてくれて。みちょぱ（池田美優）さん、めるるさんのかっこいいもかわいいも表情をガラッと変えて洋服を着こなしている姿に憧れています。そんな姿を見て、私も芸能界を目指すようになりました。
― これまでにオーディション参加経験や受賞歴はありますか？
心愛：色々なオーディションを受けました。その中で、スタースカウト総選挙で審査委員特別賞をいただいたことがあります。
― コンテスト期間中、大変だったことはありますか？
心愛：ミクチャ配信です。長期間で大変だったんですけど、ファンの方と一緒に頑張りました。
― 1日どれくらい配信していたのでしょうか？
心愛：長い時で1日8時間配信していました。
― 普段ヘアメイクなどで参考にしている方はいますか？
心愛：結菜ちゃんです！目が大きくて鼻が小さくて…すごく憧れているので、メイクとか使っているものとかも全部まねっこしてます！
― イベントには内田さんも出演していますが、お会いできましたか？
心愛：先ほど一緒にTikTokを撮りました！
― 念願の共演ですね！
心愛：嬉しいです！LINEのアイコンとかホーム画面も全部結菜ちゃんにするくらい好きです（笑）。
― コンテスト期間中、自分磨きのために美容面で意識していたことはありますか？
心愛：なるべく朝、昼、夜にパックをしたり、病院で肌の状態をチェックしてもらったり、肌の管理を意識していました。水泳で体がごつくなっていたので、一旦休止してダイエットも頑張りました。
― どのようなダイエットをしていたのでしょうか？
心愛：YouTubeを参考にして、脚痩せを頑張りました！ミスコン期間中に、2キロ落ちました。
― 効果を実感できたんですね。食事も気を付けていましたか？
心愛：なるべくフルーツとか野菜を多く摂るようにしていました。ママにも「今日の夜ご飯は野菜にして！」とお願いしていました（笑）。
― 水泳をしていたとのことですが、スポーツにも力を入れていたんですか？
心愛：はい！水泳は山口県で3位になったことがあります。
― すごいですね！たくさんの選択肢がある中で、将来はどのような道を歩んでいきたいと考えていますか？
心愛：芸能界一択にしようかなと思っています。モデルやタレントとしてメディアで活躍して、誰もが知っているランウェイやモデルになりたいです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
心愛：兄と2〜3年、兄妹で芸能活動をやっていて「妹はサブだ」「妹はあまり良くない」と言われることがありました。でも、最近は自分のアカウントを作ったり、ミスコンに参加したりして、自分のファンが増えていきました。配信でも「可愛い！」と褒めてもらうことが増えて、だんだん自信がついてきて乗り越えられてきました。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
心愛：信じてついてきてくれる皆さんを大切にすることと、自分に似合うメイクとかを研究して自分磨きすることで、今回のグランプリという夢を叶えられたと思っています！
― ありがとうございました！
学年：中学一年生
都道府県：山口県
「TGC teen 2025 Summer」には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。グランプリを受賞した心愛さんは、本戦である「JCミスコン2025」のファイナリストに選出される。
なお、準グランプリには愛知県出身・のあさんが選ばれた。
「中一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン」の前哨戦ともいえる中学一年生限定のコンテスト。2024年は大阪府出身のいっちゃん（北村衣愛）さんがグランプリを獲得し、「JCミスコン2024」ではモデルプレス賞に輝いた。
また、「JCミスコン」はこれまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。姉妹分のコンテスト「高一ミスコン」では人気YouTuberとして活躍する中町綾や、女優・タレントとして活躍する“ゆうゆう”こと千葉祐夕などが生まれており、今後も各コンテストからのスター輩出が見込まれる。（modelpress編集部）
◆心愛さんプロフィール
学年：中学一年生
都道府県：山口県
◆「TGC teen 2025 Summer」で授賞式
「TGC teen 2025 Summer」には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。グランプリを受賞した心愛さんは、本戦である「JCミスコン2025」のファイナリストに選出される。
なお、準グランプリには愛知県出身・のあさんが選ばれた。
◆「中一ミスコン」とは
「中一ミスコン」は、数々のスターを発掘した“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン」の前哨戦ともいえる中学一年生限定のコンテスト。2024年は大阪府出身のいっちゃん（北村衣愛）さんがグランプリを獲得し、「JCミスコン2024」ではモデルプレス賞に輝いた。
また、「JCミスコン」はこれまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。姉妹分のコンテスト「高一ミスコン」では人気YouTuberとして活躍する中町綾や、女優・タレントとして活躍する“ゆうゆう”こと千葉祐夕などが生まれており、今後も各コンテストからのスター輩出が見込まれる。（modelpress編集部）
