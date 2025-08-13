モデルプレスのインタビューに応じた白坂洵葵くん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/13】“日本一のイケメン中学一年生”を決める「中一ミスターコン2025」にて、愛知県出身・白坂洵葵（しらさか・じゅんき）くんがグランプリを獲得。モデルプレスは授賞式の白坂くんを直撃し、受賞の心境や、夢を叶える秘訣などを聞いた。

◆白坂洵葵くん、日本一のイケメン中学一年生に


― グランプリおめでとうございます！今のお気持ちから教えてください。

白坂：今まで応援してくださったファンの方々に、自分なりに恩返しができて良かったです！これからも頑張りたいと思いました。

― コンテストに出場することは、周りの人にも言っていたんですか？

白坂：友だちにも、先生にも伝えていて、みんな「頑張って！」と応援してくれていました。すごく嬉しかったです。

― コンテストに出場をしたきっかけは？

白坂：お母さんから「やってみない？」と勧められたことがきっかけです。途中からは、自分に自信をつけたくてやっていました。

― コンテストの活動をするうちに、自分でもグランプリを目標にするようになったんですね。

白坂：はい。1位を目指していました！

◆白坂洵葵くん、平日は学校前に配信


― これまで芸能活動をしたり、オーディションに応募したりしたことはありましたか？

白坂：ないです。大勢の人の前でステージに立つのも初めてだったので、ランウェイも緊張しました。

― 初めてのコンテストで、特に大変だったことはありますか？

白坂：配信です。平日も朝学校に行く前に30分くらい配信をしていたので、6時30分には起きていました。休みの日は朝に配信をしない分、お昼や夜に長時間やっていました。

― それはどれくらいの頻度でやっていたのでしょうか？

白坂：平日は毎日です！

― 意識を高く持って挑んでいたんですね。毎日続けるのが辛いと感じることはありませんでしたか？

白坂：全然なかったです。ファンの方と交流することを楽しんでいました。

― コンテスト期間中、自分磨きで意識していたことがあれば教えてください。？

白坂：本番の前日は、できるだけお菓子などの間食をとらないように意識していました。運動は最近あまりできていないんですけど、バレーボールが好きです（笑）！

― バレーボールは部活でやっていたんですか？

白坂：小学生のときにバレーボール部とバスケットボール部に入っていました。

― どちらもやっていたなんてすごいです！

白坂：中学生になってから部活はやっていなくて、今は芸能活動を頑張りたいなと思っています。

◆白坂洵葵くん、憧れはSnow Man目黒蓮


― 芸能活動をする上で目指したい人や、憧れている人がいたら教えてください。

白坂：Snow Manの目黒蓮さんです。目黒さんのように色んなことに挑戦できる人になりたいなと思って、このコンテストを頑張ってきました。

― 普段から目黒さんの作品などを見ているんですか？

白坂：見てます！元々はお母さんがSnow Manさんを好きで、自分も一緒に見ているうちに好きになりました。

― いつか共演できたら良いですね。

白坂：はい！お母さんも喜ぶと思います（笑）。

― 今後出てみたい番組や、やっていたいことはありますか？

白坂：「今日好き」（ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」）にも出てみたいし、バラエティ番組や、ドラマにも出てみたいです。目黒さんとも共演できたら嬉しいです。

― 目黒さんにもし会えたら、どんなことを伝えたいですか？

白坂：色々なことに挑戦をされていて憧れていますし、演技も本当にすごいなと思っています。自分も追いつけるように頑張ります！

◆白坂洵葵くんの夢を叶える秘訣


― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。白坂さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。

白坂：やりたいことが決まったら、それを叶えられるまでの手順を調べたり、練習をしたりすることが大切だと思います。今回もグランプリをとると先に（目標を）決めて、何をやったらいいかを考えました。

― 今回グランプリをとったことで、「男子中学生ミスターコン2025」のファイナリストになりましたが、最後に意気込みをお願いします！

白坂：応援してくれる人たちに恩返しができるように頑張ります！

― ありがとうございました！



◆白坂洵葵（しらさか・じゅんき）くんプロフィール


学年：1年生
都道府県：愛知県
趣味／特技：プラモデル作り

◆「TGC teen 2025 Summer」で授賞式


7月30日に東京・豊洲PITにて開催された「TGC teen 2025 Summer」内で行われた授賞式には、SNS審査を通過したファイナリスト7人が登壇。準グランプリには東京都出身の武藤真弥（むとう・しんや）くんが選ばれた。

グランプリに輝いた白坂くんは、本戦である「男子中学生ミスターコン2025」のファイナリストに選出される。

◆「中一ミスターコン」とは


「中一ミスターコン」は、数々のスターを発掘した“日本一のイケメン高校一年生”を決める「高一ミスターコン」の兄弟コンテストで、2023年度に新設。2024年は栃木県出身の大木翔琉くんがグランプリを獲得した。

「高一ミスターコン」のグランプリには、令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」で主演、ドラマ「波うららかに、めおと日和」への出演などで活躍の場を広げている小宮璃央（2018年度）、現在「popteen」メンズモデルとしても活動している齊藤天彦（2024年度）などがいる。（modelpress編集部）

