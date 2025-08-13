NANAMI、玄米パスタで手作りジェノベーゼ「本格的」「ヘルシー」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】モデル・アイデザイナーのNANAMIが8月13日、自身のInstagramを更新。玄米パスタで作った手作りジェノベーゼパスタを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀北真希の妹、玄米パスタでの手料理披露
NANAMIは「玄米パスタで手作りジェノベーゼパスタ」と投稿。料理アカウントでは「初めての手作りジェノベーゼソース 長野に行った時に美味しそうなバジルを見つけて作ると決めていた」と緑鮮やかなジェノベーゼソースが絡んだ玄米パスタにチーズをかけた本格的な手料理とサラダを組み合わせた食卓を披露し、詳細なレシピも紹介している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「本格的」「ヘルシー」「玄米パスタいいね」「お店みたい」といったコメントが寄せられている。
NANAMIは、2017年に芸能界を引退した女優の堀北真希の妹であることを公表しており、モデルやアイデザイナーとしての活動に注目が集まっている。（modelpress編集部）
