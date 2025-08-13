内山理名、デザートコーン使用のコーンスープ披露「夏っぽくて美味しそう」「どうやって作るの？」
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の内山理名が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのコーンスープなど手料理を公開した。
【写真】内山理名、デザートコーン使用のコーンスープ披露
内山は「大好きとうもろこし。今年もブルボンファームのデザートコーンでコーンスープ作りました。めちゃめちゃ甘いスープができました」とコメントし、青いマグカップに盛られた手作りコーンスープを披露した。とうもろこしの粒がたっぷり入った黄色いスープが印象的で、「冷凍したのを年中なめる」と食材への愛情を見せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「家庭的で素敵」「夏っぽくて美味しそう」「どうやって作るの？」「とうもろこし好き」「レシピ教えて」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
