レジェンドvs若手有望株の激突。鮮やかな決着に視聴者も沸いた。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。東京大学工学部出身のポーカープロ・新田渓が、業界の第一人者として知られる一ノ瀬公聖に勝利。深い思考から繰り出された強烈なベットに、多数の反響が寄せられた。

【映像】東大イケメンポーカープロ、会心ベットで“ニヤリ”

試合終盤、優勝を懸けて争うのは岡本詩菜と一ノ瀬、そして新田。この場面では一ノ瀬がダイヤとクラブの「KJ」、新田がスペードとクラブの「KQ」というハンドで勝負となった。フロップはダイヤの「5」とハートの「A」、「8」。ハイカード「Q」を持つBTN新田が優勢で、勝率は85%。BBに座る一ノ瀬は新田のベットに対して1万5000点のレイズを選択。新田は冷静にコールで応じた。実況の田口尚平は「素晴らしいコール！」と、その見極めに興奮をあらわにする。

ターンはスペードの「2」。場の状況は変わらず、両者チェックで回る。そしてリバーにはダイヤの「3」が現れた。積み上がったポットは4万6500点。「チェックと発声するだけで、この4万6500点は獲得できます」と田口が告げる。新田はあえて2万点のベットを選択。相手のチェックに便乗せず、さらなるプレッシャーをかけにいった。一ノ瀬は小考の末、ブラフキャッチを試みてコール。キッカーの差で新田が特大ポットを奪取した。

悔しさをにじませながらも、思わず笑顔を見せた一ノ瀬に、新田も笑みで応える。田口は「キッカーの差！ワンランク上！」と力強く実況し、視聴者からは「やられたなー」「これはしゃーない」「もう打ったもん勝ちだから」と多くの反響が集まった。

インタビューで一ノ瀬は、ターンで出たスペードの「2」を見て「半ば諦めていた」と明かしつつも、新田のストレート完成の可能性は低いと判断し、コールに踏み切ったと語った。「67」や「79」のようなセミブラフを想定していたが、まさかの「KQ」が出てきて「悶絶した」と苦笑。新田の知的で冷静な打ち回しに脱帽していた。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）