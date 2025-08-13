アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸

東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 25613.67（+643.99 +2.58%）

中国上海総合指数 3683.47（+17.55 +0.48%）

台湾加権指数 24370.02（+211.66 +0.88%）

韓国総合株価指数 3224.37（+34.46 +1.08%）

豪ＡＳＸ２００指数 8827.11（-53.69 -0.60%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80629.81（+394.22 +0.49%）



１３日のアジア株は総じて上昇。前日発表された７月の米消費者物価指数が大方の予想の範囲内にとどまり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による９月利下げ期待が高まり、米国株が大幅高となった。これを受けて、アジア株はおおむね買い優勢で推移した。香港株は大幅続伸。香港は金融政策を米国に連動させており、米国での利下げ期待の高まりが買いにつながった。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、医薬品メーカーの石薬集団、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、インターネット・サービス会社の網易、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、バイオテクノロジー会社のメソブラストが買われる一方で、エネルギー会社のＡＧＬエナジー、医療情報会社のプロ･メディカス、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、医療機器メーカーのレスメドが売られた。

