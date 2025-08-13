高知県中土佐町の町立美術館が7月に高台に移転して「なかとさ美術館」としてプレオープンしました。今、館長と学芸員の絵を楽しめる特別展が開かれています。



中土佐町久礼に7月にプレオープンした「なかとさ美術館」。

1989年に開館して以来、多くの人に親しまれてきた中土佐町立美術館が津波浸水対策のため高台に移転したもので、地域のアートの拠点として新たに生まれ変わりました。入り口には、旧美術館から引き続き、韓国の守り神ヘテがどっしりと構えて訪れた人を出迎えます。





館内には様々な特色を持った空間が誕生しました。雄大な太平洋を望むカフェスペースでは、展示を見たあと、ゆっくりと会話を楽しんだりコーヒーを飲んだりして、心安らぐひとときを過ごせます。創作活動を行う人たちの励みになればと設けられたアートスペースは、搬入の荷ほどき室を必要がないときに貸し出し、個人やグループの作品発表の場として活用します。そして、生まれ変わった美術館で現在開かれているのは、特別展「館長と学芸員の日本画展」です。今は展示品に影響が及ばないように新築の建物から出る化学物質などを飛ばす「枯らし期間」で、本来は展示ができませんが、その間も足を運んでもらいたいと2人の絵が展示されることになりました。学芸員・石見陽奈さんの作品「陽炎」は、自身の子どもが見ている風景を意識して作品を描くうちに同じようには見えない虚しさを感じることがあったといい、その見えなさを表したいと描かれた作品です。市川雅彦館長の作品「時の景・マテーラ」は、去年5月に取材に訪れたイタリアの風景を描いたもので、遥か昔からの時間の重なりの上に 自分の存在があるということが表現されました。地域に暮らす人たちに、絵を見ること、描くことの豊かさと楽しみを。特別展は8月17日までで、グランドオープンは9月20日です。