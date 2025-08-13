ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐと一段と縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.698
フランス 3.355（+66）
イタリア 3.47（+77）
スペイン 3.249（+55）
オランダ 2.861（+16）
ギリシャ 3.328（+63）
ポルトガル 3.082（+38）
ベルギー 3.194（+50）
オーストリア 3.002（+30）
アイルランド 2.937（+24）
フィンランド 3.067（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
