ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊７７ｂｐと一段と縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.698
フランス　　　3.355（+66）
イタリア　　　3.47（+77）
スペイン　　　3.249（+55）
オランダ　　　2.861（+16）
ギリシャ　　　3.328（+63）
ポルトガル　　　3.082（+38）
ベルギー　　　3.194（+50）
オーストリア　3.002（+30）
アイルランド　2.937（+24）
フィンランド　3.067（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）