¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖNoB¡×¤³¤È²Î¼ê¤Î»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤¬º£·î9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£61ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È9ÆüÃë²á¤®¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤ÇºÑ¤Þ¤»¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡¡º¸±¦¤Ë1¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ë¿ÕÂ¡¤Ï¡¢·ì±Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÂÎÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò¤í²á¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓ¤»¤Ä¤¹¤ëÂ¡´ï¡£¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ï¡¢Ç¢¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ¢ºÙ´ÉºÙË¦¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¡£¼£ÎÅ¤ÏÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¤±ÆCT¸¡ºº¤¬½ÅÍ×¡£¤³¤ì¤Ç¤¬¤ó¤«ÈÝ¤«¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿ËÀ¸¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤¬¤ó¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢4ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢§1ÃÊ³¬¡ÊT1¡Ë¡¡¿ÕÂ¡Æâ¤Ë¤¬¤ó¤¬¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎºÇÂçÄ¾·Â¤¬7¥»¥ó¥Á°Ê²¼¡£
¢§2ÃÊ³¬¡ÊT2¡Ë¡¡¿ÕÂ¡Æâ¤Ë¤¬¤ó¤¬¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎºÇÂçÄ¾·Â¤¬7¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§3ÃÊ³¬¡ÊT3¡Ë¡¡¿ÕÂ¡¤«¤é¤¬¤ó¤¬³°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¿ÕÂ¡¤Î¤´¤¯¼þ°Ï¤Î»éËÃÁÈ¿¥¤äÉû¿Õ¡¢¿ÕÀÅÌ®¤Þ¤Ç¡£
¢§4ÃÊ³¬¡ÊT4¡Ë¡¡¿ÕÂ¡¤«¤é¤¬¤ó¤¬3ÃÊ³¬°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£