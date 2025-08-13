人気キャバ嬢“1年間で二郎系ラーメン食べた数”にケンコバ驚き「めちゃくちゃスタイルいいのに…」
お笑い芸人のケンドーコバヤシが、MCを務める12日放送のTOKYO MXのバラエティー『ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣』で、人気キャバ嬢の“1年間で二郎系ラーメン食べた数”に驚きの声をあげた。
【写真】「1年間で二郎系ラーメン192杯」人気キャバ嬢の美スタイル
同番組は、美貌、トーク術、駆け引きを武器に数々の大物を虜にし、桁違いのトンデモ売上を誇る全国の“トップキャスト”が集結し、男と女、人間の本性、業界のゴシップ、トラブル、炎上などの“アレコレ”をスッキリさせるべく徹底討論する。
今回は「キャストにまつわる『気になる数字』SP」と題し、キャバ嬢たちのプライベートにまつわる「数字」をアンケート。ポセイドン新宿店の芹沢ふうかは「192」という数字で、「私が1年間で二郎系ラーメンを食べた数です」と紹介すると、ケンコバやゲストのFUJIWARA・藤本敏史は「えー！」と衝撃を受けた。
ケンコバは「立ってもらえる？だいぶ細いよね？」と芹沢のスレンダーなスタイルに前のめりに。芹沢は「週3〜4くらいで一人で行くんですよ。休みの日はニンニクをめっちゃ入れる」「ルールが優しいところに行ってます。目黒は行けないので、インスパイア系の軽めのところに行きます」とこだわりを明かした。
ケンコバは「めちゃくちゃスタイルいいじゃないですか」と体型維持のコツを聞くと、芹沢は「本当に寝て食べて、寝て食べて。何にもやってないです」とさらに驚きの事実をぶっちゃけ。ラーメン二郎の魅力は「脂を飲み込んでるのが気持ちいい」と語った。
