“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、お風呂での撮影姿が「スタイル抜群」「女神」「最高すぎる」
グラビアアイドルの三田悠貴が、13日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（13枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを投稿している三田。今回は、4日に発売された『週刊プレイボーイ33・34合併号』（集英社）のグラビア撮影姿を投稿。「#週プレ のオフショットはこれで終了 誌面にデジタル写真集沢山チェックしてくれた皆様、サイン会で沢山ご購入頂いた皆様、アンケートにご協力してくださった皆様、いつも本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
ビーチやお風呂場での様子なども収められており、ファンからは「スタイル抜群」「女神」「最高すぎる」など絶賛の声が多数寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでいる。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）
