布袋寅泰、“武道館に訪れてくれた素敵なゲスト”豊川悦司らと豪華2ショット披露「すんばらしぃ2ショット」「豊川悦司さんのツアーT、なんか嬉しい」
ギタリストの布袋寅泰（63）が12日、自身のインスタグラムを更新。前日に開催された全国ツアーファイナルの日本武道館公演に訪れた俳優の豊川悦司（63）らとの2ショット写真を公開した。
【写真】「すんばらしぃ2ショット」豊川悦司らと豪華2ショットを披露した布袋寅泰
布袋は「武道館に訪れてくれた素敵なゲストの皆さんと。ライブは久しぶりの豊川悦司さん。ギタリズムTシャツがよく似合ってる。敬愛するミスター・ダンディズム菊池武夫さん。ギタリズム2から34年の間作詞を担当してくれている森雪之丞さん。そして今回のツアーは7本参加の小渕健太郎くん。それぞれが武道館ファイナルを包んだ大きなエネルギーに感嘆と感動の言葉で祝ってくれました。嬉しかった！その他訪れてくれた多くのアーティストや関係者の皆さん、ありがとう！」と紹介し、豊川のほか、コブクロの小渕健太郎（48）との2ショット写真なども公開した。
この投稿にファンからは「そ〜りゃぁ〜トヨエツ様も行きますよね 相変わらず素敵 すんばらしぃ2ショット」「布袋さん、最高の笑顔です 豊川悦司さんのツアーT、なんか嬉しい」「皆様最高です！豊川さんカッコいい」「布袋さん、白のスーツが似合います かっこいい〜!!!」「布袋さんを包むすべて（人・物）がカッコイイ!!!」「素敵なゲストばかりですね」「宇宙一、お疲れ様でございました」などの声が寄せられている。
