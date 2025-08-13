竹野内豊、玉木宏、奥平大兼が未来に繋げたい想い『雪風 YUKIKAZE』特別映像解禁
竹野内豊が主演する映画『雪風 YUKIKAZE』より、竹野内、共演の玉木宏、奥平大兼の3人が作品への想いを語る特別映像「奇跡の史実」編が解禁された。
【動画】『雪風 YUKIKAZE』特別映像「奇跡の史実」編
わずか80年前、平和な海が戦場だった時代、数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」は、僚艦が大破炎上していく中、絶えず不死身ともいえる戦いぶりを見せた。主力である甲型駆逐艦38隻のうち、ほぼ無傷で終戦を迎えたのは「雪風」ただ一艦のみだった。
本作は、戦場の海から命を救い続けた、駆逐艦「雪風」の史実に基づく物語。太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へとつながる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿を壮大なスケールで描き出す。
「雪風」の艦長・寺澤一利役の竹野内豊、先任伍長・早瀬幸平役の玉木宏、若き水雷員・井上壮太役の奥平大兼をはじめ、戦火に立ち向かう乗員たちを実力派俳優が演じる。また、早瀬の妹・サチ役に當真あみ、寺澤の妻・志津役に田中麗奈、志津の父・葛原芳雄役に益岡徹、帝国海軍軍令部作戦課長・古庄俊之役に石丸幹二、そして実在した第二艦隊司令長官・伊藤整一役に中井貴一と、豪華俳優陣が集結する。
この度、竹野内、玉木、奥平の3人が作品への想いを語る特別映像「奇跡の史実」編が解禁。
竹野内は、幸運艦と呼ばれた「雪風」について「激戦から必ず帰ってくる。それは、奇跡としか言いようがない」と感嘆（かんたん）し、戦った後に大勢の仲間を救って帰ってきた同艦を「本当の意味での“助け舟”。何気なく使っていた“助け舟”という言葉について改めて考えさせられる」と語る。
玉木は「たった80年前の出来事であること。そのことが戦争を知らない世代にも届いてほしい。そして、この映画を通して、命の尊さが未来に繋がっていけば」と力を込める。
奥平は「自分自身この映画を通して知れて良かったことがたくさんある。それを観てくださる若い人たちも同じように思っていただけたら」と、未来に繋げたい思いをにじませた。
最後は「単なる歴史の1ページとして終わらせてはいけない。そういう想いも込めて、スタッフ・キャスト一同この作品を作りました」という竹野内の言葉で締めくくられ、キャストたちの本作にかける思いや、「雪風」の乗員たちが繋いできた命や希望を受け継ごうとする意志が伝わる映像となっている。
映画『雪風 YUKIKAZE』は、8月15日より全国公開。
