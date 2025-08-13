

「ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル」イメージ

ゴディバ ジャパンは、GODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を9月10日にオープンする。

ゴディバカフェは、「毎日をちょっと良く」をコンセプトに、現在、東京駅、飯田橋、みなとみらい、日本橋、大宮、二子玉川、越谷、日比谷、平塚、大阪にて10店舗を営業中。ゴディバを代表するフローズンドリンク「ショコリキサー」をはじめ、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやユニークなフードメニュー、チョコレートスイーツを楽しめる。

今回、GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）を、9月10日にオープンする。

同店舗は、ゴディバカフェとして初となる「スタンドタイプ」のテイクアウト専門店で、ドリンクの提供を中心に展開する。保安検査前の出発フロアに位置しているため時間に余裕のない消費者にも気軽に立ち寄れる店舗になっている。周辺には、共用席が設けられており、ドリンクを楽しみながら、待ち時間や出発前のひとときを快適に過ごせる環境も整っている。

ドリンクメニューは、幅広い嗜好に対応できるよう今後さらに充実を図る予定。さらに、海外からの旅行者にも楽しんでもらえるよう、同店舗限定ドリンク（メニューの詳細は後日発表予定）の販売も予定している。

［「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」 店舗概要］

店舗名：GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）

オープン日：9月10日（水）

所在地：千葉県成田市三里塚字御料牧場1−1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 中央ビル本館 4F

営業時間：全日 8:00〜20:30（L.O.20:30）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp