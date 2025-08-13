中島史恵57歳、梶原真弓58歳とミニスカで美スタイル全開 ファン魅了 新ユニットでデビュー
タレント・中島史恵が、13日までにインスタグラムを更新。タレント・梶原真弓との2ショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、梶原真弓58歳と美スタイル全開 中島の“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューし、現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中の中島。普段からSNSには、自身の美しい近影を披露しており、先日も黒の水着姿でファンを喜ばせた。
3日には「この度シェイプの梶原真弓ちゃんと新ユニット『FOOMYS（フーミーズ）』のディスコDJとしてデビューします」と、同じくシェイプUPガールズの梶原との活動について報告。そして今回は、DJの様子を動画で披露。美スタイルが際立つお揃いのミニスカートを着用しており、ファンからは数多くの「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
