¡Ö¼åÅÀ¤òÃµ¤ì¡ª¡×¡ÄNBA 2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¸«½Ð¤¹¡ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¡É¡Ú¥¦¥§¥¹¥ÈÊÔ¡Û

¡¡¤¤¤è¤¤¤èNBA¤Î¿·¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤Ï¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¦¥Óー¥ë¤È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÏÌ¥ÎÏ¤ÎÊõ¸Ë¡£°ìÊý¡¢²¦¼Ô¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈØÀÐ¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤âÀã¿«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î¾õ¶·¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼åÅÀ¤òÊ¬ÀÏ¡£°ì¸«¡¢ÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥í¥¹¥¿ー¤«¤é¤â·üÇ°ÅÀ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
¥µ¥ó¥Àー¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー [¼Ì¿¿]¡áGetty Images
¡¡¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¢¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È·ÀÌó±äÄ¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¥µ¥ó¥Àー¤Î¤É¤³¤Ë¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥óµ¼Ô¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê¼åÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¡£¥ëー¥ー¤âÁ´ÂÎ15°Ì»ØÌ¾¤Ç¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥½ー¥Ðー¤ò³ÍÆÀ¡£¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·üÇ°¤Ï¡È²¦¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤«¡£º£µ¨¤Ï¶ÌºÂ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤«¤é¤ÎÄ©È¯¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¼ã¤¤¥Áー¥à¤¬Àº¿ÀÅªÀ®½ÏÅÙ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÎÂç¹õÃì¡¢¥è¥¥Ã¥Á [¼Ì¿¿]¡áGetty Images
¡¡¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤ÈºÆ¤ÓÂ×´§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥¹¥¿ー¤Ë¸ü¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥¿ーµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥è¥Ê¥¹¡¦¥Ð¥é¥ó¥Á¥å¥Ê¥¹¡¢¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥Ïー¥À¥¦¥§¥¤Jr.¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Éüµ¢¡£¥è¥¥Ã¥Á»þÂå¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¼Á¤Ï²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç²þÁ±¤¬¿Ê¤à¤«¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬»Ä¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¼éÈ÷¸úÎ¨¤Ï¥êー¥°21°Ì¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤È¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤â¡¢Ì¤¤À¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¿¡¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢¡¢£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä
º£µ¨¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ë¤ÏKD¤¬²ÃÆþ [¼Ì¿¿]¡áGetty Images
¡¡¥í¥±¥Ã¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢37ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ä¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æー¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ººßÀÒ»þÂå°Ê³°¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î·üÇ°¤Ï³Æ½ê¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥é¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤Î»ÄÎ±¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤òÊä´°¤¹¤ë¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ëー¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤â·è¤·¤Æ¾¯¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦C¡¦¥é¥¤¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÆÀÅÀÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ö¥êー¥È¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤á¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤Î¥êー¥É¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤¬Ê¿¶Ñ12.6Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¢¡¢£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
¹¶·â¹¥¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥ì¥Êー¥É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤« [¼Ì¿¿]¡áGetty Images
¡¡¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ë¡¢¥Óー¥ë¡¢CP3¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÃÆþ¡£¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥¤¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥º¥Ð¥Ã¥Ä¡¢¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥Ü¥°¥À¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥À¥ó¡¢¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºJr.¤âºßÀÒ¤·¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥¹¥¿ー¹½ÃÛ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸Ä¤Î¶¯¤µ¤È¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤Î·üÇ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¹¶·â·¿¤ÎÁª¼ê²áÂ¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤¬Ë³¤·¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Êー¥É¤¬¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¾ï¤Ë·ò¹¯ÌÌ¤Î·üÇ°¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥í¥ó¡¦¥ëー¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¥¹¥Úー¥·¥ó¥°¤ÎÅÔ¹ç¤«¤é¡¢¥À¥ó¤È¥¸¥çー¥ó¥ºJr.¤ÎÊ»ÍÑ¤òÈò¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥³¥ê¥ó¥º¤Ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¥êー¥°¤Ç¤Ï¹¶¤áÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢»êÆñ¤Î¶È¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤òÊ¤¤»¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
Ê¸¡áMeiji
