心を込めて家族を思いやるように消費者を迎えるシャングリ・ラ 東京は、10月1日からブティック by シャングリ・ラにおいて、栗やかぼちゃなど旬な食材をふんだんに味わえるほっくりスイーツの販売を開始する。

毎年好評を得ている秋限定の「オータムチョコレートバー」が、今年も新たな装いで登場する。深みのある香ばしさとやわらかな甘みをまとったチョコレートに、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツなど厳選したナッツとクコの実を贅沢にトッピングした。ひと口含めば、上品な塩味が甘みを引き立て、ナッツの豊かな風味が口いっぱいに広がる。さらに、東京都のシンボルであるイチョウをかたどったチョコレートのデコレーションが、東京の美しい紅葉を優雅に表現。可愛らしいどんぐりやかぼちゃ型のクッキーも添えられ、どこから味わうか迷う楽しさも魅力となっている。子どものおやつとしてはもちろん、ワインなどのお酒とともに楽しむ大人の贅沢なひとときにもぴったりだとか。

秋の訪れとともに登場する、遊び心あふれるスイーツ「パンプキンポッド」は、見た目も味わいもまるで小さなかぼちゃそのもの。中には、季節ごとに異なるサプライズが隠されている。10月のハロウィンシーズンには、愛らしい表情のおばけマカロンがひょっこりと顔を出し、パーティー気分を一層盛り上げる。そして11月からは、秋の深まりを感じさせるかぼちゃマカロンが登場する。ひとつで二度楽しめる、贅沢なスイーツ体験を提供する。見た目のインパクトはもちろん、素材にもこだわり、かぼちゃの自然な甘みと香ばしさを活かした優しい味わいに仕上げた。テーブルを華やかに彩る「パンプキンポッド」で、季節の移ろいを楽しんでほしい考え。

10月のハロウィン期間のみ楽しめるのは、2種類のクッキーを組み合わせて焼き上げた、キュートでポップなアイシングクッキー。「ハロウィンクッキー アップル」は、アールグレイを練り込んだ爽やかな風味が特徴とのこと。見た目はガイコツリンゴ型というユニークさと、ビターなココア味のコウモリクッキーの組み合わせで、ハロウィン気分を一層盛り上げる。「ハロウィンクッキー パンプキン」は、かぼちゃを練りこんだジャックオランタン型クッキーと、丁寧に蜘蛛の巣模様を描いたココアクッキーのペア。見た目の楽しさと素材の味わいを同時に堪能できる。

この秋、ペストリーシェフが贈る新たな逸品は、スイス南東部エンガディン地方に伝わる伝統菓子「エンガディナー」。芳醇なバターをたっぷりと練り込んだクッキー生地で、キャラメルで丁寧に煮詰めたクルミのフィリングを包み込んだ。さらに、渋皮煮、甘露煮、マロングラッセという三種の栗を忍ばせ、秋の趣をまとわせた特別なアレンジを施している。濃厚で奥深い味わいと、ずっしりと詰まった贅沢なフィリングは、秋の夜長にゆったりと楽しむひとときに最適だとか。配送にも対応しており、遠方に暮らす大切な人への上質な季節の贈り物としても利用できる。

［秋のスイーツアイテム 概要］

オータムチョコレートバー

料金：箱入り 4800円

箱なし：3200円

（すべて税込）

期間：10月1日（水）〜11月30日（日）

パンプキンポッド

料金：5600円（税込）

期間：10月1日（水）〜11月30日（日）

ハロウィンクッキー アップル・ハロウィンクッキー パンプキン

料金：1000円（税込）

期間：10月1日（水）〜10月31日（金）

エンガディナー

料金：5900円（税込）

期間：10月1日（水）〜11月30日（日）

時間：平日11:30〜18:30／土日祝 10:30〜18:30

場所：1階 ザ・ブティック by シャングリ・ラまたはオンラインブティック

予約・問い合わせ：Tel 03−6739−7888

シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツ＝https://www.shangri-la.com/jp