¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï13Æü¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë½÷À¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹â¹»¶µÍ¡¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡á±§ÅÔµÜ»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¤Û¤«¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¹»Æâ¤Î½½¿ô¥«½ê¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡£¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡£»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï8·î¾å½Ü¤´¤í¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Î¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ°²è¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¡£