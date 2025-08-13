明石家さんまがＭＣを務める「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）が１２日、『双子＆三つ子が大集合！フシギな人生ＳＰ』と題して放送され、双子で女優の三倉茉奈・佳奈らが出演した。

元サッカー女子日本代表の大竹七未さん（５１）と元Ｕ−２１日本代表の三浦夕魅さん（５１）の双子姉妹も登場。妹の夕魅さんは、元サッカー日本代表の三浦淳寛さんと結婚しており、結婚式のお色直しで、姉の七未さんがドレスで出て行き、「『わー綺麗』ってみんな気付かずにいて、その後、『ちょっと待ったー！』ってドアが開いて（夕魅が）出ていく」と、双子ならではの“入れ替わり”で盛り上げたことを明かし、スタジオは「え〜っ？！」と驚きの声があがった。

天然ボケのトークは健在で、さんまからは「何でやねん」「アカンでそんなん！」「もうええわ」と何度もツッコまれた七未さん。５１歳になった大竹姉妹の姿に、ＳＮＳ上では、「美しすぎてたまげました。 ５０代でほうれい線も無い。可愛すぎた」「年齢から言うと可愛すぎ」「久々に見た」などの声があがっていた。