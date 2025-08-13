　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7100(　　2464)
　　　　　 　 　12月限　　　　 303(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2071(　　 876)
　　　　　 　 　12月限　　　　 700(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6017(　　5875)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1441(　　 521)
　　　　　 　 　12月限　　　　　61(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 400(　　 370)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 653(　　 549)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2475(　　 441)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2833(　　1941)
　　　　　 　 　12月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5780(　　1695)
　　　　　 　 　12月限　　　　1650(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6065(　　6060)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2555(　　 755)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　40(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 5(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3242(　　1625)
　　　　　 　 　12月限　　　　　52(　　　44)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 535(　　 425)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 94462(　 36904)
　　　　　 　 　10月限　　　　 205(　　　65)
　　　　　 　 　11月限　　　　　25(　　　19)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1226(　　 782)
　　　　　 　 　12月限　　　　　39(　　　27)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 52868(　 25068)
　　　　　 　 　10月限　　　　 214(　　　94)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7234(　　7234)
　　　　　 　 　10月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 722(　　 722)
　　　　　 　 　12月限　　　　　40(　　　40)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 31166(　 31166)
　　　　　 　 　10月限　　　　 103(　　 103)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

