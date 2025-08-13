主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7100( 2464)
12月限 303( 3)
TOPIX先物 9月限 2071( 876)
12月限 700( 0)
日経225ミニ 9月限 6017( 5875)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1441( 521)
12月限 61( 0)
TOPIX先物 9月限 400( 370)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 653( 549)
TOPIX先物 9月限 2475( 441)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2833( 1941)
12月限 31( 31)
TOPIX先物 9月限 5780( 1695)
12月限 1650( 0)
日経225ミニ 9月限 6065( 6060)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2555( 755)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40( 0)
日経225ミニ 9月限 5( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3242( 1625)
12月限 52( 44)
TOPIX先物 9月限 535( 425)
12月限 11( 11)
日経225ミニ 9月限 94462( 36904)
10月限 205( 65)
11月限 25( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1226( 782)
12月限 39( 27)
日経225ミニ 9月限 52868( 25068)
10月限 214( 94)
11月限 6( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 7234( 7234)
10月限 96( 96)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 722( 722)
12月限 40( 40)
日経225ミニ 9月限 31166( 31166)
10月限 103( 103)
11月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
