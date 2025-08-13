外国証券 先物取引高情報まとめ（8月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10662( 10581)
12月限 69( 69)
TOPIX先物 9月限 14063( 14063)
12月限 308( 8)
日経225ミニ 9月限 168079( 168079)
10月限 2535( 2535)
11月限 46( 46)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5859( 5854)
12月限 114( 114)
TOPIX先物 9月限 8550( 8550)
日経225ミニ 9月限 84424( 84424)
10月限 1235( 1235)
11月限 74( 74)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1755( 1755)
12月限 100( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 339)
TOPIX先物 9月限 2794( 2734)
日経225ミニ 9月限 5822( 5702)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 691( 659)
12月限 13( 13)
TOPIX先物 9月限 1896( 1896)
日経225ミニ 9月限 4564( 4564)
10月限 194( 194)
11月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2103( 2083)
TOPIX先物 9月限 863( 863)
日経225ミニ 9月限 1864( 1812)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1117( 1117)
12月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 2683( 2683)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 18402( 18402)
10月限 25( 25)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 96( 96)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 214( 214)
TOPIX先物 9月限 414( 414)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 25( 25)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14( 0)
日経225ミニ 9月限 412( 412)
10月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
