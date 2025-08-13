　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10662(　 10581)
　　　　　 　 　12月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14063(　 14063)
　　　　　 　 　12月限　　　　 308(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　168079(　168079)
　　　　　 　 　10月限　　　　2535(　　2535)
　　　　　 　 　11月限　　　　　46(　　　46)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5859(　　5854)
　　　　　 　 　12月限　　　　 114(　　 114)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8550(　　8550)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 84424(　 84424)
　　　　　 　 　10月限　　　　1235(　　1235)
　　　　　 　 　11月限　　　　　74(　　　74)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1755(　　1755)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 709(　　 339)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2794(　　2734)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5822(　　5702)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 691(　　 659)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1896(　　1896)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4564(　　4564)
　　　　　 　 　10月限　　　　 194(　　 194)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2103(　　2083)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 863(　　 863)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1864(　　1812)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1117(　　1117)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2683(　　2683)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18402(　 18402)
　　　　　 　 　10月限　　　　　25(　　　25)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　96(　　　96)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 214(　　 214)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 414(　　 414)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　25(　　　25)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　14(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 412(　　 412)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース