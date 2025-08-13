　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 31035(　 27539)
　　　　　 　 　12月限　　　　 233(　　 172)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 29981(　 29144)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　283384(　283320)
　　　　　 　 　10月限　　　　6560(　　6560)
　　　　　 　 　11月限　　　　　61(　　　61)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17628(　 15633)
　　　　　 　 　12月限　　　　1069(　　 519)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 26039(　 23589)
　　　　　 　 　12月限　　　　 663(　　　13)
日経225ミニ　 　 9月限　　　150430(　150430)
　　　　　 　 　10月限　　　　4773(　　4773)
　　　　　 　 　11月限　　　　　50(　　　50)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1739(　　 727)
　　　　　 　 　12月限　　　　 153(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2694(　　2062)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4224(　　4224)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3607(　　2226)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5835(　　3284)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6612(　　6504)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3047(　　2078)
　　　　　 　 　12月限　　　　 257(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6611(　　5656)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 15871(　 15623)
　　　　　 　 　10月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2729(　　1214)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3866(　　3754)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7072(　　7036)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2895(　　2712)
　　　　　 　 　12月限　　　　 280(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4841(　　4531)
　　　　　 　 　12月限　　　　 150(　　　50)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 27558(　 27494)
　　　　　 　 　10月限　　　　　64(　　　64)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　30(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1376(　　1374)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 630(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1048(　　 855)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 483(　　 483)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 847(　　 847)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース