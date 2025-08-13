外国証券 先物取引高情報まとめ（8月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 31035( 27539)
12月限 233( 172)
TOPIX先物 9月限 29981( 29144)
12月限 400( 0)
日経225ミニ 9月限 283384( 283320)
10月限 6560( 6560)
11月限 61( 61)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17628( 15633)
12月限 1069( 519)
TOPIX先物 9月限 26039( 23589)
12月限 663( 13)
日経225ミニ 9月限 150430( 150430)
10月限 4773( 4773)
11月限 50( 50)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1739( 727)
12月限 153( 0)
TOPIX先物 9月限 2694( 2062)
日経225ミニ 9月限 4224( 4224)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3607( 2226)
TOPIX先物 9月限 5835( 3284)
日経225ミニ 9月限 6612( 6504)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3047( 2078)
12月限 257( 7)
TOPIX先物 9月限 6611( 5656)
日経225ミニ 9月限 15871( 15623)
10月限 16( 16)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2729( 1214)
TOPIX先物 9月限 3866( 3754)
日経225ミニ 9月限 7072( 7036)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2895( 2712)
12月限 280( 5)
TOPIX先物 9月限 4841( 4531)
12月限 150( 50)
日経225ミニ 9月限 27558( 27494)
10月限 64( 64)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
TOPIX先物 9月限 1376( 1374)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 630( 0)
TOPIX先物 9月限 1048( 855)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 483( 483)
TOPIX先物 9月限 847( 847)
日経225ミニ 10月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
