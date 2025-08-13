　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　41(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万2750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯4万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 1)


◯4万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

