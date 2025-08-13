「日経225オプション」9月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
SBI証券 41( 21)
楽天証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
SBI証券 36( 26)
楽天証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 11( 1)
◯4万3500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
