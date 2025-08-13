　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 365(　 165)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　55(　　29)
JPモルガン証券　　　　　　　　 124(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万2625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 109(　 109)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1514(　 914)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 612(　 612)
ビーオブエー証券　　　　　　　 200(　 200)
ソシエテジェネラル証券　　　　 190(　 190)
JPモルガン証券　　　　　　　　 111(　 111)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　62(　　62)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　37(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)