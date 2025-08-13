「日経225オプション」9月限プット手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 365( 165)
SBI証券 55( 29)
JPモルガン証券 124( 24)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
楽天証券 15( 15)
BNPパリバ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 9( 9)
ビーオブエー証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 109( 109)
BNPパリバ証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 8( 6)
松井証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1514( 914)
モルガンMUFG証券 612( 612)
ビーオブエー証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 190( 190)
JPモルガン証券 111( 111)
BNPパリバ証券 62( 62)
SBI証券 37( 23)
楽天証券 13( 13)
フィリップ証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
マネックス証券 2( 2)
豊証券 1( 1)
