「日経225オプション」9月限コール手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 14( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 296( 296)
SBI証券 312( 180)
楽天証券 49( 49)
三菱UFJeスマート 30( 30)
東海東京証券 25( 25)
松井証券 17( 17)
BNPパリバ証券 15( 15)
UBS証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 31( 13)
楽天証券 13( 13)
フィリップ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 379( 379)
SBI証券 477( 243)
JPモルガン証券 50( 50)
楽天証券 18( 18)
BNPパリバ証券 16( 16)
松井証券 15( 15)
インタラクティブ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 46( 16)
楽天証券 14( 14)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 240( 240)
モルガンMUFG証券 100( 100)
SBI証券 114( 66)
楽天証券 24( 24)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
