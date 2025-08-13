　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 296(　 296)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 312(　 180)
楽天証券　　　　　　　　　　　　49(　　49)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　30(　　30)
東海東京証券　　　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
Jトラストグローバル　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
フィリップ証券　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 379(　 379)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 477(　 243)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　39(　　39)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 240(　 240)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 114(　　66)
楽天証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース