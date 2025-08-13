　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 202(　 202)
JPモルガン証券　　　　　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　14)
シティグループ証券　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1109(　 609)
ソシエテジェネラル証券　　　　 130(　 130)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 125(　 125)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 292(　　92)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　65(　　65)
JPモルガン証券　　　　　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 165(　　55)
楽天証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　50(　　50)
松井証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
東海東京証券　　　　　　　　　　26(　　26)
広田証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　20(　　20)
ゴールドマン証券　　　　　　　　17(　　17)
ビーオブエー証券　　　　　　　 214(　　14)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
野村証券　　　　　　　　　　　 400(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 134(　 134)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
シティグループ証券　　　　　　　12(　　12)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)