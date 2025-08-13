「日経225オプション」9月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 202)
JPモルガン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 17( 17)
SBI証券 18( 14)
シティグループ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1109( 609)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
UBS証券 125( 125)
BNPパリバ証券 292( 92)
三菱UFJeスマート 65( 65)
JPモルガン証券 58( 58)
SBI証券 165( 55)
楽天証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 50( 50)
松井証券 35( 35)
東海東京証券 26( 26)
広田証券 22( 22)
SMBC日興証券 20( 20)
ゴールドマン証券 17( 17)
ビーオブエー証券 214( 14)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
野村証券 400( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
JPモルガン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
SBI証券 23( 19)
BNPパリバ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
シティグループ証券 12( 12)
UBS証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
