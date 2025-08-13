ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー12年目のカイル・ヘンドリックス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は5打数3安打1四球と好相性

昨季ヘンドリックスから放った本塁打

相手先発は、35歳の右腕ヘンドリックス。2014年にカブスでメジャー初昇格を果たすと、昨季までの所属11年間で97勝を記録。今季からエンゼルスへ移籍し、22試合で6勝8敗、防御率4.63の成績を残している。

投球割合の38.3％がチェンジアップ、38.0％をシンカーが占める技巧派で、フォーシームは15.3％のみ。要所でカーブも織り交ぜるが、今季は被打率.526と打ち込まれ苦戦している。制球力が生命線だ。

大谷はヘンドリックスと通算6打席対戦し、5打数3安打1四球。昨季4月5日（同6日）の対戦では、低めチェンジアップを捉えてリグレーフィールドの右翼ポール際へ2ランを放っている。好相性のベテラン右腕との投げ合いで、自身を援護する5試合連発44号アーチなるか。

■試合情報

ドジャースvs.エンゼルス

試合開始：日本時間8月14日（木）10時38分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、ABEMA無料