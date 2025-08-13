

OPPO AIを体験できるリアルイベント「OPPO “New Me!!” ラボ」が開催中！実際に行ってみた

既報通り、オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）が展開する「OPPO」ブランドにおいて最先端のAI機能「OPPO AI」を体験できるリアルイベント「OPPO “New Me!!” ラボ」（ https://www.oppojapan.com/newme/ ）を2025年8月11日（月・祝）から8月17日（日）の期間にて東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」2Fにて開催しています。このイベントはOPPOが2018年に日本市場へ参入してから初となる一般公開イベントとなっており、予約不要で誰でも無料で参加できます。



イベントが開催されている場所は東急プラザ原宿「ハラカド」内の2階にあるイベントスペース



スペースはあまり広くないものの、場所柄もあって若い女性や訪日外国人と見られる人なども多くイベントを体験しており、これまでに約200人／日が訪れているとのことでした



OPPO AIの機能の1つである「AI Studio」を使った体験コーナー



AI Studioは自撮りなどをした写真を選んだテーマに沿って変換してくれる機能で、本来は来場者自身で試すのですが、今回はOPPOのスタッフさんが試してくれ、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた「モナ・リザ」風になっていました



イベントではAI Studioで変換した画像をモバイルプリンターで撮影してオリジナルフレームに入れてもらえるようになっていました。また画像もファイル共有で送ってもらえ、ColorOS 15の新機能である「O+Connect」を利用してiPhoneを利用している人にも共有できるようになっていました



実際にモバイルプリンターで印刷してフレームに入れたもの。なお、来場者にはスタンプを押すようのスタンプカードが渡され、最後にガチャガチャでOPPOオリジナルノベルティーグッズがもらえます



Perfect MeではAI消しゴム機能やAI反射除去を体験するようになっています



実際に外の人混みをカメラで撮影してAI消しゴム機能で消したい部分を選択しているところ



AI消しゴム機能は自分で消したい部分をある程度選べるほか、すべてを自動的に選択することも可能です



実際に人を消したところ。右下にある「比較」ボタンを押すと、元の画像と入れ替わりで表示でき、手軽に違いが確認できます。AI反射除去とともに「わ、すごい！」などと言っている来場者もいてイベントの効果が出ていたのではないかと思われます



最後の3つ目の体験エリアであるSmart Meではテキスト関連のAI機能が体験でき、Webページの内容を自動的に認識して音声読み上げをしたり、翻訳したりといったデモが行われていました



AIスピークは読み上げるスピードを0.5倍や1.5倍、2倍などにもでき、英語の記事なら英語学習の聞き取りなどにも利用できるとのこと



3つのエリアを体験したら最後にガチャガチャができ、OPPOオリジナルノベルティーグッズがもらえます。筆者の直前にガチャガチャをした女性は大きなリュック（バックパック）が当たって喜んでいました



OPPOオリジナルノベルティーグッズはバッグやリュック、OPPOオリジナルキャラクター「オッポちゃん」が描かれたタオル、スマホストラップホルダー、ミニエコバッグ、スマホリングホルダー（薄型）、スマホスタンド＆バッグハンガー、オッポちゃんフィギュアなどが用意されています



その他、イベントでは日本未発売のフォルダブルスマホであるOPPO Find N5も展示されており、実際に試すことができるようになっていました。なお、展示機は中国版で、技適は電子式表示には対応していないものの、展示用に技適を取得しているとのこと その他、イベントでは日本未発売のフォルダブルスマホであるOPPO Find N5も展示されており、実際に試すことができるようになっていました。なお、展示機は中国版で、技適は電子式表示には対応していないものの、展示用に技適を取得しているとのこと

「OPPO “New Me!!” ラボ」開催概要

開催期間：2025年８月11日（月・祝）〜8月17日（日）

開催時間：12〜20時（※8月11日のみ15時開場）

開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」 2階 COVER イベントスペース

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

参加方法：予約不要／参加無料

体験・展示製品：＜スマートフォン＞OPPO Reno13 A、OPPO Reno14 5G、OPPO Find X8、OPPO Find N5（海外版）

＜タブレット＞OPPO Pad 3 Matte Display Edition

特設Webページ：https://www.oppojapan.com/newme/

※イベントの内容は一部変更になる場合があります。



体験・展示製品としては最新スマートフォン（スマホ）「OPPO Reno13 A」や「OPPO Reno14 5G」および最新タブレット「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」に加え、最上位スマホ「OPPO Find X8」となっており、さらに日本では未発売のフォルダブルスマホ「OPPO Find N5」も参考展示され、実際に手に取って試すことができるようになっています。また来場者特典として公式Webストア「OPPO公式オンラインショップ」（ https://shop.oppojapan.com/ ）で使える3万円以上の買い物で3,000円割引となるクーポン券（有効期限は2025年9月末まで）がプレゼントされます。今回、実際にこのOPPO “New Me!!” ラボに行ってきましたので、その模様を写真を交えて紹介したいと思います。オウガ・ジャパンでは今年6月にOPPOブランドのハイエンドスマホにも搭載しているOPPO AIに対応した新製品としてOPPO Reno13 AやOPPO Reno14 5Gのスマホ2機種と、OPPO Pad 3 Matte Display Editionのタブレット1機種を発表してそれぞれ順次販売開始しており、今回、そういったOPPO AI対応製品の新発売に伴ってより多くの人にOPPO AIに触れてもらい、その魅力をより深く理解してもらうとともに、AI体験を通じてまだ気づいてなかった“新しい自分”に出会ってもらいたいという想いの下で日本上陸後初となる一般公開イベントとなるOPPO “New Me!!” ラボを開催することにしたということです。イベントはスローガン「OPPO AIと描く“New Me!!”」になぞらえ、AIを通じて“新しい自分”を知り・表現するきっかけとなる3つの体験コーナーが用意され、各コーナーではOPPO AIの写真編集機能やテキスト系機能を体験できるほか、3つのコンテンツをすべて体験して「OPPO ”New Me!!” スタンプラリー」のスタンプを集めた人にはガチャガチャでOPPOオリジナルノベルティーグッズが当たる抽選にも参加できるようになっています。場所は東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」の2階にある「COVER イベントスペース」で、明治神宮前〈原宿〉駅に直結しているため、アクセスも非常にしやすいです。イベントではOPPO AIによる写真編集機能とテキスト系機能をそれぞれ体験でき、写真編集機能の体験ではOPPOスマホで撮影した自撮り写真から生成AIと多彩なテンプレートによってユニークかつさまざまなパターンの自画像を自動生成できる「AI Studio」を楽しめ、生成した写真はその場でプリントアウトしてフォトカードとしてプレゼントするとのこと。また来場の記念となるフォトスポットの設置や来場者にはOPPO公式オンラインショップで使えるクーポン券がプレゼントされます。＜AI Studio体験 “Create Me”＞OPPOスマホで撮影した自撮り写真から生成AIと多彩なテンプレートで、ユニークかつさまざまなパターンの自画像を自動生成できる体験コーナーです。“いつもの自分”がOPPO AIの力で変身し、“新しい自分”を創り出すことができます。また生成した写真をその場でプリントアウトした人にはフォトカードとしてのプレゼントとスタンプラリーのスタンプを付与します。なお、AI生成した写真データは自分のスマホ（AndroidまたはiOS）への転送も可能です。＜AI写真編集体験 “Perfect Me”＞イベント会場の窓ガラスを活用してOPPOスマホで撮影した写真に映り込んでしまったガラスの反射や写真の背景に映り込んでしまった不要な人物や要素を除去できる「AI反射除去」や「AI消しゴム機能」などが体験できるコーナーです。編集後の写真は元画像とワンタップで比較することもでき、自分が欲しかった写真をきれいに作ることができます。またOPPOスマホでの撮影から画像編集までの一連を体験した人にはスタンプラリーのスタンプを付与します。＜AIテキスト生成体験 “Smart Me”＞日本語以外の言語への翻訳機能が体験できるコーナーです。コーナーに設置された外国語で出題されたクイズをOPPOスマホで読み取り日本語翻訳できます。また翻訳されたクイズの回答をスタッフに伝え、正解した人にはスタンプラリーのスタンプを付与します。さらに対話翻訳機能を使って外国人スタッフとの会話にもチャレンジすることも可能です。またイベントの開催を記念してオウガ・ジャパンの公式X（旧：Twitter）アカウント（ @OPPOJapan ）にてキャンペーンも実施されており、第1弾はすでに終了しているものの、第2弾は2025年8月17日までにハッシュタグ「#OPPONewMe」を入れてイベントで体験した写真や感想などをXで投稿すると、抽選でOPPO Reno14 5G（1人）やOPPO Pad 3 Matte Display Edition（1人）、OPPO Enco Buds（3人）、オッポちゃんオリジナルフィギュア（10人）といった豪華商品が当たります。駅直結で行きやすいですし、今週末まで開催しているため、もし時間があるようでしたら是非行ってOPPO AIを体験してみてください。

記事執筆：memn0ck

