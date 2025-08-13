◇第107回全国高校野球選手権 2回戦 神村学園０―１創成館（2025年8月13日 甲子園）

出場49校目の大トリで登場した神村学園（鹿児島）は、同じ九州の創成館（長崎）に敗れた。

これで2019年の智弁学園（奈良＝八戸学院光星に8―10敗戦）、2021年の浦和学院（埼玉＝日大山形に3―4敗戦）、2022年の智弁和歌山（和歌山＝国学院栃木に3―5敗戦）、2023年の九州国際大付（福岡＝土浦日大に0―3敗戦）、2024年の花巻東（岩手＝滋賀学園に0―5敗戦）と、コロナ禍で開催しなかった2020年を挟んで大トリ登場校は6連敗となった。

1回戦を経験し、これが2試合目だった創成館との間に差はあったのだろうか？

神村学園の小田大介監督（42）は試合後、「49番目の難しさを感じさせられた試合展開だった」と明かした。

夏の甲子園は2大会連続ベスト4。春の九州大会も制し、同じ九州のライバル校の戦力も把握しているはずだったが、「創成館の選手は1試合目よりよく振れていた。全く別のチームの印象だった。甲子園での1試合が選手を大きく成長させるのだなと感じました」と、聖地の1試合の重みに言及した。