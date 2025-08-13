神戸は13日、神戸市西区いぶきの森競技場で公開練習を行った。7月度のJ1月間MVPを受賞したFW宮代大聖は「自分1人で獲れた賞じゃない。色んな人に感謝して今後も頑張りたい」と謙虚。その上で「自分に集中して良いパフォーマンスを継続したい」とさらなる成長を誓った。

7月はリーグ3試合2ゴール1アシスト。「試合数が多かったので、あっという間に時間が過ぎた」と笑うが初選出された日本代表でもE―1選手権2試合出場1アシストをマークし、親善試合バルセロナ戦では目の覚めるようなゴールを叩き込んだ。「練習通りのシーンが多かった」と充実感を漂わせた。

10日に亡くなった釜本邦茂さんのプレー映像は見たことがないが「もちろん、名前や功績は知っています」。そして「個々の成長がサッカー界の成長にもつながると思うし、どんどん自分もレベルアップして、周りもレベルアップして、もっとサッカーを盛り上げていければ良い」と日本サッカー界の未来を担う覚悟を示した。

ここから公式戦7連戦。FW大迫勇也とFW武藤嘉紀のW大黒柱が復帰してきたが、背番号9の得点とアシストを目指していく貪欲な姿勢は変わらない。