¡¡¥«¡¼¥É·¿USB¥á¥â¥ê¡¼¤Î¡ÖÈÎÇäÍÂÂ÷¾¦Ë¡¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖVISION¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¤ò½ä¤ëº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢¹Åç¸©·Ù¤Ï13Æü¡¢¸ÜµÒ2¿Í¤«¤é·×Ìó6²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢²ñ¼ÒÌò°÷ÆâÅÄÍº¸ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2018Ç¯4·î¡Á21Ç¯4·î¤´¤í¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¤Î3¸©¤Ç¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¾Î¤¹¤ëUSB¥á¥â¥ê¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÂè»°¼Ô¤ËÂß¤·½Ð¤·¡¢¹ØÆþÂå¶â°Ê¾å¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¤¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃËÀ¡Ê77¡Ë¤È½÷À¡Ê70¡Ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¸½¶â¤òº¾¼è¤·¤¿µ¿¤¤¡£¹Åç¸©·Ù¤Ï3·î¡¢Æ±¤¸ÍÆµ¿¤ÇÊÌ¤ÎÃË½÷3¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£