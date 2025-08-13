ドリームワークス製作の人気アニメシリーズ最新作『シュレック5』の公開が、当初予定されていた2026年12月から2027年6月30日へと延期された。6か月の延期により、クリスマスシーズンの過密な公開スケジュールを避ける形となり、『アベンジャーズ／ドゥームズ・デイ』や『デューン 砂の惑星PART3』などの大作との競合を回避する狙いがあるとみられている。



【写真】新たにキャストに加わったゼンデイヤ

2010年公開の『シュレック フォーエバー』以来となるシリーズ新作には、ゼンデイヤがシュレックの娘フェリシア役として新たにキャストに加わるほか、マイク・マイヤーズ（シュレック役）、エディ・マーフィ（ドンキー役）、キャメロン・ディアス（フィオナ役）が声優として続投する。



エディは、今作も前作同様にコメディ要素が満載になると語っており、米メディア『エクストラ』のインタビューでは次のように述べている。「素晴らしい収録ができたよ。シュレックの収録では、台本が一度に渡されることはなくて、毎回セッションごとにセリフをもらうんだ。それに、すごく面白いセリフも録れたと思うよ」



またエディは以前、ドンキーを主人公としたスピンオフ映画の制作が今年9月に開始予定であることも明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）