ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんが、13日、自身のインスタグラムを更新し、海に落としたスマホ救出劇の顛末を報告しました。

【写真を見る】【 高嶋ちさ子 】 スマホが「ポケットから落下し、深さ4mの海へ」 「まさか」のピンチに遭遇





この日、逗子マリーナを訪れていた高嶋さんは「夏休み初日 iPhoneがポケットから落下し、深さ4mの海へ」と、夏休み早々に悲劇に見舞われたことを報告しました。















落としたスマホは「@riviera_zushi_marina のダイバーさんが探しまくってやっと発見！！！ 本当にありがとうございました」と無事救出されたそうで、高嶋さんは「感動の一部始終をご覧ください」と、落としたiPhoneの捜索に奔走するダイビングショップスタッフの奮闘ぶりを写真で紹介しました。









捜索のかいがあり、無事に発見されましたが「海水に2時間浸かってたため、多分ダメだと思うけど、クレジットカードなどは全部セーフ！！」と、とりあえずクレジット機能は無事であったことを報告しました。









高嶋さんは改めて『「夏がおわた」と思いきや、「夏が始まった」』と安堵した様子をうかがわせていました。









この投稿にフォロワーからは「もう携帯に紐付けてないとダメですよ〜（笑）」「ダイバーさん、優しくてカッコいいですね」「旅先の盛り上げ隊長だね〜」「いやーついてないんだか、ついているんだか、わからないのが、ちさこさん。(笑)」と、高嶋さんのお騒がせぶりにザワついていました。



【担当：芸能情報ステーション】