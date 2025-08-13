【ポイント】

・14日（木）は前線が弱まり、晴天エリアが広がる。

・一段と暑くなり、東海〜九州は猛暑日増加。

・15日（金）以降、北日本で雨が降りやすい。

・高温に関する情報。20日頃にかけて、体温並みの暑さが続出。

【全国の天気】

台湾に上陸した台風11号は次第に沖縄から遠ざかるでしょう。一方、記録的な大雨をもたらした停滞前線は弱まり、14日（木）は日差しの出る所が多そうです。

気温は東海〜九州でとくに高く、最高気温は軒並み35度以上の猛暑日。大阪は37度まで上がる予想です。大雨の被害があった地域で、復旧作業をされる方などは、こまめに水分をとるなど、熱中症に十分ご注意ください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 22度（＋1 真夏並み）

仙台 23度（＋1 真夏並み）

新潟 23度（±0 真夏並み）

東京 25度（±0 熱帯夜）

長野 23度（＋1 真夏並み）

名古屋 27度（＋1 熱帯夜）

大阪 28度（±0 熱帯夜）

広島 27度（＋1 熱帯夜）

高知 26度（ -1 熱帯夜）

福岡 27度（±0 熱帯夜）

鹿児島 27度（±0 熱帯夜）

那覇 28度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 29度（±0 真夏並み）

仙台 30度（ -1 真夏並み）

新潟 32度（＋2 真夏並み）

東京 32度（＋1 真夏並み）

長野 32度（＋1 真夏並み）

名古屋 35度（＋1 猛暑日）

大阪 37度（＋2 猛暑日）

広島 34度（＋1 真夏並み）

高知 35度（＋2 猛暑日）

福岡 35度（＋1 猛暑日）

鹿児島 34度（ -1 真夏並み）

那覇 33度（＋1 真夏並み）

【週間予報】

夏の高気圧の勢力が強まり、西日本や東日本では再び猛烈な暑さとなるでしょう。体温を超えるような暑さが続き、40度近い所もありそうです。関東も17日（日）以降は連日の猛暑日となる見込みです。

しばらく暑さが落ち着いていたこともあり、熱中症への警戒を強めてください。一方、北日本は低気圧や前線の通り道で、くもりや雨の日が多くなりそうです。