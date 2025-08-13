【あすの天気】晴天エリア広がる 東海〜九州は猛暑日増加
【ポイント】
・14日（木）は前線が弱まり、晴天エリアが広がる。
・一段と暑くなり、東海〜九州は猛暑日増加。
・15日（金）以降、北日本で雨が降りやすい。
・高温に関する情報。20日頃にかけて、体温並みの暑さが続出。
【全国の天気】
台湾に上陸した台風11号は次第に沖縄から遠ざかるでしょう。一方、記録的な大雨をもたらした停滞前線は弱まり、14日（木）は日差しの出る所が多そうです。
気温は東海〜九州でとくに高く、最高気温は軒並み35度以上の猛暑日。大阪は37度まで上がる予想です。大雨の被害があった地域で、復旧作業をされる方などは、こまめに水分をとるなど、熱中症に十分ご注意ください。
■予想最低気温（前日差）
札幌 22度（＋1 真夏並み）
仙台 23度（＋1 真夏並み）
新潟 23度（±0 真夏並み）
東京 25度（±0 熱帯夜）
長野 23度（＋1 真夏並み）
名古屋 27度（＋1 熱帯夜）
大阪 28度（±0 熱帯夜）
広島 27度（＋1 熱帯夜）
高知 26度（ -1 熱帯夜）
福岡 27度（±0 熱帯夜）
鹿児島 27度（±0 熱帯夜）
那覇 28度（±0 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 29度（±0 真夏並み）
仙台 30度（ -1 真夏並み）
新潟 32度（＋2 真夏並み）
東京 32度（＋1 真夏並み）
長野 32度（＋1 真夏並み）
名古屋 35度（＋1 猛暑日）
大阪 37度（＋2 猛暑日）
広島 34度（＋1 真夏並み）
高知 35度（＋2 猛暑日）
福岡 35度（＋1 猛暑日）
鹿児島 34度（ -1 真夏並み）
那覇 33度（＋1 真夏並み）
【週間予報】
夏の高気圧の勢力が強まり、西日本や東日本では再び猛烈な暑さとなるでしょう。体温を超えるような暑さが続き、40度近い所もありそうです。関東も17日（日）以降は連日の猛暑日となる見込みです。