サントリーがスタンプ＋ドリンクチケットの新サービス開始
サントリーが12日、LINE公式アカウント「おとなサントリー」を通じて、新たなソーシャルギフトサービス「ノンデネ」の提供をスタート。スタンプと同社のお酒と交換可能なドリンクチケットを組み合わせて贈る仕組みで、日常のちょっとした感謝や謝意を気軽に伝える手段として展開する。
【写真】オリジナルキャラ「デネさん」の多彩なスタンプ
背景には、多様化するライフスタイルや人間関係の中で、直接会わなくても気持ちを共有できる方法が広がっていることに起因。メッセージに添えるスタンプはオリジナルキャラクター「デネさん」を用い、200種類以上を用意。贈る側はLINEのほか、メールやSNSを通じてURL形式で送信できる。
受け取った側は、8種類の対象商品の中から1つを選び、全国のファミリーマートやローソン（一部店舗を除く）で引き換え可能。対象にはノンアルコール飲料「オールフリー」も含まれる。
サービス利用料は1回290円（税込）で、決済はクレジットカードやPayPayに対応。同社は、日常の小さなやり取りを通じて、“人と人をつなぐ”というお酒の魅力を感じてもらうきっかけ作りを目指すとしている。
