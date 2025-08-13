ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢¡ÈÌ¼¡É¤È¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¤æ¤¦»ÒÍÍ¤âgood¡×¡¡½Ð±éÉñÂæ¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº 2025¡Ù¤Î´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿»ÒÌò¡¦»³ºê´ÐÆá¤È¥Ñ¥Á¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÛ·ìµ´¥«¥ß¡¼¥éÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº 2025¡Ù¡Ê2¡Á16Æü¡¿Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¡¢21¡Á25Æü¡¿Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Î´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿¶¦±éÃç´Ö¤é¤È»£±Æ¤·¤¿¡¢³Ú²°Î¢¤Ç¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤Î»³ºê´ÐÆá¤È´ó¤êÅº¤¤¾Ð´é¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï3¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡£1¿Í¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¡¦»³ºê´ÐÆá¡Ê12¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡¡¤¦¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»ä¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼ ¤è¤·»Ò¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Ï¡ÖËå¡Á¡¡¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃë¥É¥é¡Ø¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤Ëâ½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê2014Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÇÀõÌî¤ÎËåÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ËÜÌÀ»Ò¡Ê59¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ÎLIVE¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹LIVEÃç´Ö ¶âÆî´ò¤Á¤ã¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶â¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤§¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜ¤¬¡Ö¤æ¤¦»Ò¤ª»ÐÍÍ¤ÎÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤¤½÷µÛ·ìµ´ ÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡¡³§¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¤ÎÀ¤³¦¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¡ªÂçÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¦»Ò¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¤æ¤¦»ÒÍÍ¤âgood¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
