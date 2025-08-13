◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)

長らくナ・リーグ西地区首位に君臨していたドジャースがいよいよパドレスに追いつかれました。

ドジャースは5-5の9回、大谷翔平選手の4戦連発となる43号ソロで勝ち越しますが、その裏に同点を許します。延長10回、ベン・カスペリアス投手がタイムリーを浴びてサヨナラ負けを喫し、3連敗となりました。

一方のパドレスは、敵地ジャイアンツ戦に勝ち4連勝し、今季最多の貯金16となりました。2回、ホセ・イグレシアス選手が勝ち越しの2ランを放つと、4回にジェーク・クロネンワース選手のタイムリーでリードを広げます。さらに4-1の8回、昨季ポール・スキーンズ投手と新人王を争ったジャクソン・メリル選手の9号ソロで突き放し、パドレスは快勝しました。

ドジャースは開幕8連勝とロケットスタートを切っていましたが、7月を10勝14敗と、今季初めての負け越しで終えていました。それに対し、パドレスは5連勝するなど尻上がりに好調になっていきます。

そして今日の試合を終え68勝52敗の勝率.567でパドレスが追いつき、同率首位となりました。

日本時間16日からはドジャースの本拠地ドジャースタジアムで直接対決3連戦が、さらに23日からはパドレスの本拠地ペトコ・パークで3連戦が控えています。

シーズン終盤でめまぐるしい首位争いを繰り広げるドジャースとパドレスに注目が集まります。