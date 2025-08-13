第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日第３試合（１３日、甲子園）は創成館（長崎）が２年連続ベスト４の強豪・神村学園（鹿児島）との九州対決を１―０で下し、２年ぶりの３回戦進出を決めた。

先発マウンドに立ったのは、県大会も含め今夏初めての先発起用となった奥田（３年）。１３０キロ台の直球とスライダーを軸にサイドスローで打者を打ち取ると、６回まで６０球を投げ４四死球も、安打はゼロ。強打の九州王者を封じ込めてノーヒット投球を演じた。

一方打線は６回まで１０安打を放ちながら決定打が出ず、こう着状態。均衡を破ったのは、快投を見せていた奥田の代打として送られた吉田（３年）だった。中前打で出塁すると相手投手の暴投の間にホームベースを踏み先制点をもぎ取った。

開幕戦となった小松大谷との初戦（５日、甲子園）でも先発を任された絶対的エース・森下（３年）は、３回を投げ２安打無失点と完ぺきなリリーフを披露。同学年右腕コンビの無失点リレーで１点を守り抜き、勝利をつかんだ。

夏の甲子園では初めて２勝目を挙げた稙田監督は「最高のゲームでした。創成館らしい『守り勝つ野球』ができました」と満足げに語り、先発の役目を十二分に果たした奥田を「（先発起用は）随分悩んだがよかった。緩急を使いながらの変化球に向こうはタイミングが合っていなかった」とほめたたえた。また、７回途中交代させた意図としては「１０安打を放ちながら点が入らないと向こうのペースになりがちなところがある。何とか点がほしかった」と明かした。

奥田は「緊迫した場面が多かったけど自分のピッチングができた。もう少し投げたかったですけど（途中交代から）流れが変わってよかったです」と白い歯を見せた。