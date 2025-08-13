【大雨警報】岡山県高梁市と美咲町に発表 土砂災害や低い土地の浸水に警戒を【13日午後6時14分時点】
気象台は、きょう(13日)午後6時14分に、大雨警報（土砂災害）を高梁市、美咲町に発表しました。
岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■津山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
13日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 30mm
■高梁市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
13日夜遅くにかけて警戒
■新見市
□大雨警報
・土砂災害
13日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■真庭市
□大雨警報
・土砂災害
13日夜遅くにかけて警戒
・浸水
13日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 30mm
■美咲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
13日夜遅くにかけて警戒
■吉備中央町
□大雨警報
・土砂災害
13日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm