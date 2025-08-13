気象台は、きょう(13日)午後6時14分に、大雨警報（土砂災害）を高梁市、美咲町に発表しました。

【写真を見る】【大雨警報】岡山県高梁市と美咲町に発表 土砂災害や低い土地の浸水に警戒を【13日午後6時14分時点】

岡山県では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■津山市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

13日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 30mm



■高梁市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒



■新見市

□大雨警報

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



■真庭市

□大雨警報

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒

・浸水

13日夜のはじめ頃に警戒

1時間最大雨量 30mm



■美咲町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒



■吉備中央町

□大雨警報

・土砂災害

13日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

