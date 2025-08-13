【速報】“置き石マーキング” を認める供述始める「空き家か確かめるために置き石をしていた」　灘区の住宅に侵入したなどの疑いで逮捕の20代男　兵庫県警が置き石事案との関連を慎重に捜査

空き巣目的で住宅に侵入したなどとして逮捕された男。「空き家か確かめるために置き石をしていた」と、別の事件での“マーキング”行為を認める供述を始めたということです。



兵庫県警が８月１３日、邸宅侵入と器物損壊の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職の嶋谷直人容疑者（２８）と、同じく住居不定・無職の中村啓太容疑者（２８）です。



２人は今年３月、神戸市灘区鶴甲の住宅の敷地内に侵入し、１階の窓ガラスを割った疑いが持たれています。





県警によりますと、現場の住宅は空き家で、２人は空き巣目的で侵入。警備システムが作動したため、その場から逃走したものの、周辺の防犯カメラ映像などから特定に至ったということです。２人は神戸市や西宮市で同種の事件を起こしたとして、すでに３回逮捕（うち２件はすでに起訴）されていて、今回が４回目の逮捕となります。調べに対し、嶋谷容疑者はこれまでと同様に黙秘。中村容疑者は過去３回の逮捕では容疑を否認していましたが、今回の逮捕容疑は「間違いありません」と認めています。さらに中村容疑者は、「いままで泥棒をしていて、空き家かどうかを確かめるために置き石をしていた」などと供述しているということです。中村容疑者が置き石による“マーキング”への関与を認めるのは初めてだということです。神戸市では、垂水区で今年１月以降、玄関先などに不審な置き石が見つかるケースが６０件以上確認されていて、警察が２人との関連を慎重に調べています。